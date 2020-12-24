Україна у 2021 році активно працюватиме з країнами Африки - Кулеба

Україна наступного рок має намір посилити свою присутнуість на Африканському континенті.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"Президент доручив нам подати на його розгляд стратегічний документ щодо відносин з країнами Африки, і це доручення буде виконано. У 2021 році ми активно будемо працювати з Африканським континентом", - сказав міністр.

За словами Кулеби, весь рік відбувалася ретельна підготовка для більш активного виходу української дипломатії та бізнесу на Африканський континент, аналізували і зважували "свої можливості зі своїми амбіціями".

"Ми не хочемо кавалерійською атакою туди влазити, там дуже складний регіон, але ми побудували обережну, зважену, але, сподіваюся, дієву політику, яка дозволить зміцнити наші позиції в цьому регіоні", - підкреслив Кулеба.

Міністр розраховує, що збільшення присутності в Африці буде вигідне українському бізнесу, Українській державі та українським громадянам.