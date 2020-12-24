Україна у 2021 році активно працюватиме з країнами Африки - Кулеба

Україна у 2021 році активно працюватиме з країнами Африки - Кулеба

Укрінформ
Україна наступного рок має намір посилити свою присутнуість на Африканському континенті.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"Президент доручив нам подати на його розгляд стратегічний документ щодо відносин з країнами Африки, і це доручення буде виконано. У 2021 році ми активно будемо працювати з Африканським континентом", - сказав міністр.

За словами Кулеби, весь рік відбувалася ретельна підготовка для більш активного виходу української дипломатії та бізнесу на Африканський континент, аналізували і зважували "свої можливості зі своїми амбіціями".

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"Ми не хочемо кавалерійською атакою туди влазити, там дуже складний регіон, але ми побудували обережну, зважену, але, сподіваюся, дієву політику, яка дозволить зміцнити наші позиції в цьому регіоні", - підкреслив Кулеба.

Міністр розраховує, що збільшення присутності в Африці буде вигідне українському бізнесу, Українській державі та українським громадянам.

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