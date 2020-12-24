Кримська платформа буде одним з епіцентрів гібридної війни РФ проти України - Кулеба

Росія намагається всіляко дискредитувати Кримську платформу, а наступного року ця ініціатива буде одним з епіцентрів гібридної війни Росії проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу щодо дипломатичних підсумків 2020 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Реакцією Російської Федерації на Кримську платформу я задоволений - ця реакція дуже нервова. Вони намагаються всіляко дискредитувати цю ідею - я отримую багато інформації з цього приводу з різних каналів, є те, що ви можете бачити у публічному просторі... Ми з вами маємо розуміти, що наступного року Кримська платформа буде одним з епіцентрів гібридної війни Росії проти України. Але ми знаємо, що правда на нашому боці, що ми робимо правильну, справедливу справу, і на нашому боці достатня кількість союзників для того, щоб добитися у цій сфері успіху", - сказав Кулеба.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік у Києві.