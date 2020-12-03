У Раді створили міжфракційне об’єднання «Кримська платформа»
Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне оголошення під час ранкового пленарного засідання зробив спікер парламенту Дмитро Разумков.
«Відповідно до статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про створення у Верховній Раді дев’ятого скликання міжфракційного депутатського об’єднання «Кримська платформа», - оголосив керівник парламенту.
За його словами, співголовами об’єднання обрано народних депутатів Рустема Умерова, Мустафу Джемілєва, Ахтема Чийгоза, Єлизавету Ясько, Вадима Галайчука.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію «Кримської платформи» та запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму. Під час саміту Україна-ЄС 6 жовтня Євросоюз принципово підтвердив готовність до такої ініціативи. Зараз Україна проводить погодження цього питання на рівні національних урядів країн ЄС.
Проведення саміту Кримської платформи заплановане на травень 2021 року в Києві.