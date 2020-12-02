Кулеба запросив держави НАТО взяти участь у Кримській платформі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.
“Я детально поінформував членів Альянсу про мілітаризацію Росією як державою-окупантом тимчасово окупованого Криму. З конкретними цифрами, свідченнями про її негативний вплив на безпеку чорноморського регіону. Крім того, ознаки нуклеаризації півострова представляють собою серйозну загрозу режиму ядерного нерозповсюдження”, — заявив Кулеба за підсумками зустрічі.
Міністр також поінформував учасників зустрічі про прагнення України стати членом Альянсу.
«Ми хочемо більше взаємодії з Альянсом, зокрема більше навчань НАТО в Україні. Я наголосив, що Україна надалі рухається до членства в Альянсі та очікує надання Плану дій щодо членства”, - сказав він.
Кулеба зазначив, що деякі міністри закордонних справ держав-членів НАТО у своїх виступах згадували ініціативу України “Кримська Платформа”. Учасники зустрічі також вітали отримання Україною статусу Партнера з розширеними можливостями НАТО.
“Низка міністрів у своїх виступах також заявили, що принципово підтримують надання Україні членства в НАТО”, - зауважив він.
Глава МЗС запросив держави-члени Альянсу взяти активну участь у реалізації «Кримської платформи», яка покликана об’єднати під своєю «парасолькою» розгляд всіх аспектів питання тимчасово окупованого Криму, зокрема безпеку в широкому регіоні Чорного моря. Він також поінформував про триваючі порушення РФ норм міжнародного гуманітарного права в Криму, зокрема примусовий призов громадян України до лав збройних сил РФ.
“Суттєве погіршення безпекової ситуації у регіоні Чорного моря загрожує не лише безпосередньо причорноморським країнам, але й державам Південної Європи, Близького Сходу та Північної Африки. Тому я вітаю готовність НАТО до більшого залучення у безпеку регіону Чорного моря та посилення взаємодії з Україною та Грузією”, – наголосив Кулеба.
Міністр зазначив, що продовження участі України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом НАТО і проведення в Одесі запланованих на травень 2021 року спільних командно-штабних навчань Україна-НАТО «Непорушна стійкість» сприятиме поглибленню взаємодії України з Альянсом у реагуванні на кризові ситуації та протидії гібридним загрозам.
Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію Кримської платформи та запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму. Під час саміту Україна-ЄС 6 жовтня Євросоюз принципово підтвердив готовність до такої ініціативи. Зараз Україна проводить погодження цього питання на рівні національних урядів країн ЄС.
Проведення саміту Кримської платформи заплановане на травень 2021 року в Києві.