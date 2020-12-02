Україна зірвала спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО через майданчик ООН – Кулеба

Україна разом з партнерами зірвала спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО, використавши формат Арріа Радбезу ООН.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у коментарі Укрінформу.

«Засідання (Ради Безпеки ООН за формулою Арріа 2 грудня – ред.) бойкотуватиме не лише Україна, а й США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія та Бельгія. Тобто всі, окрім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, що входять сьогодні до Радбезу. Це важливий сигнал, адже ОБСЄ бере участь у переговорному процесі в рамках ТКГ», - зазначив Кулеба.

Він додав, що завдяки принциповій позиції наших партнерів в Раді Безпеки ООН російську PR-акцію навіть не транслюватимуть на офіційних ресурсах ООН.

«Це чітка відповідь на спроби РФ маніпулювати міжнародними майданчиками та форматами задля поширення своєї пропаганди», - акцентував очільник зовнішньополітичного відомства.

Кулеба також висловив подяку міжнародним партнерам, зокрема Німеччині та Франції як учасникам нормандського формату, за міцну солідарну позицію на підтримку України.

Як повідомили російські ЗМІ, представники самопроголошених "республік" Донбасу заявили про намір виступити на засіданні Ради Безпеки ООН за формулою Арріа на тему: "Реалізація Мінського комплексу заходів (...)", яке відбудеться 2 грудня.