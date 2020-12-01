Україна виступає за створення посади спецпредставника ЄС щодо Криму - Кулеба

Україна виступає за створення в Європейському Союзі посади спецпредставника з питань Криму.

Як повідомляє Укрінформ, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю турецькому інформаційному агентству Анадолу.

«Ми хотіли б створення посади спеціального представника ЄС щодо Криму, оскільки кризи, що відбуваються всередині Європи, не на її околицях, заслуговують на особливу увагу», - сказав Кулеба.

Він також наголосив, що ситуація в Криму нині викликає занепокоєння, оскільки там відбувається систематичний тиск на нацменшини. Росія русифікувала Крим, заборонила зібрання кримських татар, примушує кримчан служити в російській армії, що є порушенням міжнародного права.

«Наше завдання - зупинити Росію і змусити її покинути Крим. Неважливо, наскільки голосно російські чиновники кажуть, що питання Криму вирішене, бо це не так. Впевнений, що врешті-решт Росія вийде з Криму і кримські татари повернуться на свою рідну землю», - сказав Кулеба.

Щодо позиції США він висловив переконання, що новий глава Білого дому жорстко реагуватиме на російську агресію проти України.

«Ми впевнені, що Байден буде жорстко ставитися до російської агресії проти України, і ми проведемо всебічний діалог із адміністрацією Байдена, орієнтований на рішення. Байден, до речі, є першим президентом США в історії, якому не потрібно вивчати файл «Україна», оскільки він вже добре з ним знайомий», - сказав міністр.

Як повідомлялося, Кулеба 2 грудня відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку для участі у засіданні Північноатлантичної ради НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств за участю України та Грузії. Основною темою засідання стане зміцнення безпеки в регіоні Чорного моря. Міністр поінформує держави-члени НАТО про безпекові загрози російської окупації Криму для Чорноморського регіону, порушення прав людини та норм міжнародного гуманітарного права на українському півострові, презентує «Кримську платформу», покликану консолідувати зусилля міжнародної спільноти з метою деокупації Криму.