Кулеба візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО у Туреччині

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 2 грудня відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку для участі у засіданні Північноатлантичної ради НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств за участю України та Грузії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС. Зазначається, що основною темою засідання, яке пройде у режимі відеоконференції, стане зміцнення безпеки в регіоні Чорного моря. «Дмитро Кулеба поінформує держав-членів НАТО про безпекові загрози тимчасової російської окупації Криму для Чорноморського регіону, порушення прав людини та норм міжнародного гуманітарного права на українському півострові», - йдеться у повідомленні. Читайте також: Шмигаль анонсував «основну приватизацію» на 2021 рік і запросив турецьких інвесторів Міністр також презентує ініціативу Президента України «Кримська платформа», покликану консолідувати зусилля міжнародної спільноти з метою деокупації Криму. Читайте також: Угорщина знову викликає посла і планує скаржитися на Україну в НАТО Програма візиту також передбачає низку двосторонніх зустрічей з офіційними представниками Туреччини, зокрема міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу.