Кулеба візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО у Туреччині
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.
Зазначається, що основною темою засідання, яке пройде у режимі відеоконференції, стане зміцнення безпеки в регіоні Чорного моря.
«Дмитро Кулеба поінформує держав-членів НАТО про безпекові загрози тимчасової російської окупації Криму для Чорноморського регіону, порушення прав людини та норм міжнародного гуманітарного права на українському півострові», - йдеться у повідомленні.
Міністр також презентує ініціативу Президента України «Кримська платформа», покликану консолідувати зусилля міжнародної спільноти з метою деокупації Криму.
Програма візиту також передбачає низку двосторонніх зустрічей з офіційними представниками Туреччини, зокрема міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу.