Шмигаль анонсував «основну приватизацію» на 2021 рік і запросив турецьких інвесторів

Великий потенціал для турецьких компаній в Україні існує в сфері інфраструктурних проєктів, морських портів та телекомунікацій, у приватизації державних компаній енергетичної, хімічної промисловості та виробництві машин.

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю турецькому інформагентству DHA.

«Основна приватизація державних компаній планується наступного року. Вона охоплюватиме енергетичну, хімічну промисловість та виробництво машин. Ми також бачимо великий потенціал для турецьких компаній у сфері інфраструктурних проєктів, морських портів та телекомунікаціях», - сказав Шмигаль.

Він наголосив на тому, що для інвесторів будуть створені сприятливі умови.

Говорячи про підписання Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною, він вказав на важливість врахування застережень з боку представників бізнесу.

«Дуже важливо створити баланс і врахувати застереження представників ділового світу. Найбільшим застереженням українських виробників є застосування Туреччиною додаткових захисних заходів для обмеження імпорту», - додав прем’єр.

Він зауважив, що угода набуде чинності не відразу після підписання, оскільки для завершення юридичних процедур знадобиться деякий час, але рано чи пізно це станеться.

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Як повідомляв Укрінформ, глава українського уряду відвідав Туреччину з дводенним робочим візитом. Його супроводжували віцепрем’єр міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр інфраструктури Владислав Криклій, перша заступниця міністра закордонних справи Еміне Джапарова, заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка. У ході візиту Шмигаль зустрівся з Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, міністром промисловості та технологій Мустафою Варан, провідними турецькими інвесторами.