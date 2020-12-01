Шмигаль анонсував «основну приватизацію» на 2021 рік і запросив турецьких інвесторів
Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю турецькому інформагентству DHA.
«Основна приватизація державних компаній планується наступного року. Вона охоплюватиме енергетичну, хімічну промисловість та виробництво машин. Ми також бачимо великий потенціал для турецьких компаній у сфері інфраструктурних проєктів, морських портів та телекомунікаціях», - сказав Шмигаль.
Він наголосив на тому, що для інвесторів будуть створені сприятливі умови.
Говорячи про підписання Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною, він вказав на важливість врахування застережень з боку представників бізнесу.
«Дуже важливо створити баланс і врахувати застереження представників ділового світу. Найбільшим застереженням українських виробників є застосування Туреччиною додаткових захисних заходів для обмеження імпорту», - додав прем’єр.
Він зауважив, що угода набуде чинності не відразу після підписання, оскільки для завершення юридичних процедур знадобиться деякий час, але рано чи пізно це станеться.
Як повідомляв Укрінформ, глава українського уряду відвідав Туреччину з дводенним робочим візитом. Його супроводжували віцепрем’єр міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр інфраструктури Владислав Криклій, перша заступниця міністра закордонних справи Еміне Джапарова, заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка. У ході візиту Шмигаль зустрівся з Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, міністром промисловості та технологій Мустафою Варан, провідними турецькими інвесторами.