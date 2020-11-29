Шмигаль зустрівся з міністром промисловості Туреччини

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром промисловості та технологій Турецької Республіки Мустафою Варанком, на якій окреслив перспективні сфери розвитку співпраці між країнами.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Україна надає великого значення розбудові відносин з Турецькою Республікою і готова докладати зусиль для його якісного наповнення конкретним змістом. Дуже приємно відзначити інтенсивний плідний та динамічний діалог на найвищому політичному рівні сьогодні. Це одночасно свідчить про нашу обопільну налаштованість розвивати взаємовигідне співробітництво на всіх стратегічних напрямках», - сказав Шмигаль.

За його словами, нині дві країни мають колосальний потенціал, зокрема в аерокосмічній, науково-технічній сферах, спільному виробництві продукції, видобуванні корисних копалин, а також в медичній, науковій, культурній сферах.

«У співробітництві ОПК та аерокосмічному секторі з метою ефективної імплементації домовленостей, досягнутих на рівні президентів України і Турецької Республіки, пропоную відновити регулярні засідання спільної українсько-турецької групи з координації стратегічного співробітництва в сфері ОПК», - сказав голова українського уряду.

Міністр промисловості та технологій Турецької Республіки Мустафа Варанк позитивно оцінив перспективи нинішньої зустрічі та висловив налаштованість турецької сторони на результат у співпраці з Україною.

«Ми дуже раді вітати українську делегацію у цьому чудовому місці в Стамбулі, яке було збудоване близько чотирьох сотень років тому та стало свідком багатьох історичних подій. Віримо, що і наша теперішня зустріч стане історичною, оскільки ми зараз, як вже зауважували, Маємо дуже сприятливий період у співпраці з Україною. Ми налаштовані на результат та успіх», - сказав Мустафа Варанк.

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Як повідомляв Укрінформ, глава українського уряду сьогодні прибув до Туреччини з робочим візитом. Візит триватиме два дні - сьогодні у Стамбулі та завтра продовжиться в столиці Туреччини - Анкарі.

Завтра в Анкарі Прем’єр-міністр України матиме зустріч з керівництвом Турецької Республіки.

У робочій поїздці до Туреччини Прем’єр-міністра України супроводжують віцепрем’єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, Міністр інфраструктури України Владислав Криклій, перша заступниця Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка.

Фото: КМУ