Шмигаль зустрівся з провідними турецькими інвесторами

У Стамбулі відбулася зустріч української делегації на чолі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем з представниками турецьких топкомпаній із загальним портфелем інвестицій 5 млрд доларів.

В ході круглого столу глава уряду окреслив пріоритетні напрямки розвитку співпраці двох країн у бізнес-сфері, сфери для інвестування та висловив зацікавлення у досвіді турецьких компаній у державно-приватному партнерстві, повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Турецька Республіка є для України не лише впливовим регіональним лідером і партнером, а й стратегічним партнером України, співпраця з яким на високому рівні, її важко переоцінити», - сказав Шмигаль на початку зустрічі.

Очільник українського уряду відзначив зростання активності між країнами, зокрема на найвищому політичному рівні та запевнив, що ця активна співпраця приносить результати не лише в політичному діалозі, а й в конкретних результатах, секторальних практичних галузях, зокрема в бізнесі.

«Україну й Турецьку Республіку єднають міцні економічні зв’язки й ми маємо амбітні плани щодо побудови й реконструкції нашої інфраструктури, зокрема доріг, мостів, енергетичної та медичної інфраструктури, в інших сферах - водопостачанні, каналізуванні, переробці сміття. Турецькі компанії мають успішний досвід у цих сферах. Інструменти, які дадуть нам можливість розвивати ці напрямки - це, безумовно, державно-приватне партнерство, це державні гарантії, на даний момент ми працюємо і вже зробили суттєвий прогрес у законодавчому полі з просування подібних інструментів в Україні», - сказав Шмигаль.

Шмигаль зустрівся з представниками турецького бізнесу / Фото: КМУ

За його словами, досвід турецьких компаній у сфері державно-приватного партнерства цікавий Україні. Серед найбільш перспективних сфер для інвестицій в Україну він також назвав агропромисловий комплекс, переробну промисловість, інфраструктуру, енергетику, ІТ-сферу.

«Переконаний, що зараз найкращий час для ще масштабніших спільних історій успіху між нашими державами. Ми маємо широкий спектр конкретних пропозицій для інвестування та реалізації сучасних спільних проєктів», - сказав голова українського уряду.

Він додав, що одним зі значних успішних кроків стане підписання Угоди про вільну торгівлю, перемовини щодо якої перебувають на завершальному етапі.

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Як повідомлялося, візит голови українського уряду до Туреччини триватиме два дні - сьогодні у Стамбулі та завтра продовжиться в столиці Туреччини - Анкарі.

Сьогодні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться з міністром промисловості та технологій Турецької Республіки Мустафою Варанком. Завтра в Анкарі Прем’єр-міністр України матиме зустріч з керівництвом Турецької Республіки.

У робочій поїздці до Туреччини Прем’єр-міністра України супроводжують віцепрем’єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр інфраструктури України Владислав Криклій, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка.