Шмигаль зустрівся з провідними турецькими інвесторами
В ході круглого столу глава уряду окреслив пріоритетні напрямки розвитку співпраці двох країн у бізнес-сфері, сфери для інвестування та висловив зацікавлення у досвіді турецьких компаній у державно-приватному партнерстві, повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.
«Турецька Республіка є для України не лише впливовим регіональним лідером і партнером, а й стратегічним партнером України, співпраця з яким на високому рівні, її важко переоцінити», - сказав Шмигаль на початку зустрічі.
Очільник українського уряду відзначив зростання активності між країнами, зокрема на найвищому політичному рівні та запевнив, що ця активна співпраця приносить результати не лише в політичному діалозі, а й в конкретних результатах, секторальних практичних галузях, зокрема в бізнесі.
«Україну й Турецьку Республіку єднають міцні економічні зв’язки й ми маємо амбітні плани щодо побудови й реконструкції нашої інфраструктури, зокрема доріг, мостів, енергетичної та медичної інфраструктури, в інших сферах - водопостачанні, каналізуванні, переробці сміття. Турецькі компанії мають успішний досвід у цих сферах. Інструменти, які дадуть нам можливість розвивати ці напрямки - це, безумовно, державно-приватне партнерство, це державні гарантії, на даний момент ми працюємо і вже зробили суттєвий прогрес у законодавчому полі з просування подібних інструментів в Україні», - сказав Шмигаль.Шмигаль зустрівся з представниками турецького бізнесу / Фото: КМУ
За його словами, досвід турецьких компаній у сфері державно-приватного партнерства цікавий Україні. Серед найбільш перспективних сфер для інвестицій в Україну він також назвав агропромисловий комплекс, переробну промисловість, інфраструктуру, енергетику, ІТ-сферу.
«Переконаний, що зараз найкращий час для ще масштабніших спільних історій успіху між нашими державами. Ми маємо широкий спектр конкретних пропозицій для інвестування та реалізації сучасних спільних проєктів», - сказав голова українського уряду.
Він додав, що одним зі значних успішних кроків стане підписання Угоди про вільну торгівлю, перемовини щодо якої перебувають на завершальному етапі.
Як повідомлялося, візит голови українського уряду до Туреччини триватиме два дні - сьогодні у Стамбулі та завтра продовжиться в столиці Туреччини - Анкарі.
Сьогодні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться з міністром промисловості та технологій Турецької Республіки Мустафою Варанком. Завтра в Анкарі Прем’єр-міністр України матиме зустріч з керівництвом Турецької Республіки.
У робочій поїздці до Туреччини Прем’єр-міністра України супроводжують віцепрем’єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр інфраструктури України Владислав Криклій, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка.