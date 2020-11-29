Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Туреччини з робочим візитом. Літак прем’єра приземлився в аеропорту Стамбула.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині.

Візит голови українського уряду триватиме два дні - розпочинається у Стамбулі та завтра продовжиться в столиці Туреччини - Анкарі.

Сьогодні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрінеться з міністром промисловості та технологій Турецької Республіки Мустафою Варанком, представниками турецького бізнесу. Завтра в Анкарі Прем’єр-міністр України матиме зустріч з керівництвом Турецької Республіки.

У робочій поїздці до Туреччини Прем’єр-міністра України супроводжують віцепрем’єр міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр інфраструктури України Владислав Криклій, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка.

Українська делегація прилетіла до Туреччини літаком Ан-148, зацікавленість у якому раніше проявляла Туреччина в рамках проєкту створення власного регіонального пасажирського літака.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня перебував з робочим візитом у Туреччині, де, зокрема, провів переговори з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Також у ході візиту між Україною і Туреччиною було підписано рамкову військову угоду, меморандум про наміри у галузі оборонно-промислових проєктів та інші документи.

Фото: пресслужба КМУ