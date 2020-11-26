Туреччина позитивно сприймає ініціативи України по Кримській платформі - Умєров

Туреччина позитивно сприймає ініціативи України по Кримській платформі та визначається зі своєю роллю та рівнем участі в цій ініціативі.

Про це в коментарі Укрінформу розповів народний депутат України, голова групи з міжпарламентських зв’язків із Турецькою Республікою у Верховній Раді Рустем Умєров за результатами зустрічі з головою групи дружби Туреччини з Україною у Великих Національних зборах Турецької Республіки Йилдиримом Тугрул Тюркешем.

«Ми відчуваємо підтримку Туреччини на багатьох міжнародних майданчиках. Турецька сторона дуже позитивно сприймає все, про що ми говоримо та пропонуємо, зокрема по Кримській платформі. Нині в Туреччині визначаються зі своєю роллю та рівнем участі в Кримській платформі, яка передбачає залучення у чотирьох вимірах: парламентському, урядовому, на рівні голів держав та на експертному рівнях», - сказав Умєров.

За його словами, у Верховній Раді триває робота над змістом парламентського виміру Кримської платформи, де буде запропоновано декілька механізмів співпраці, один з яких - парламентські групи дружби. Також у планах - активація обговорення питання деокупації Криму на експертному рівні.

«Запропонував провести відеоконференцію на кримську тематику в одному з провідних вищих навчальних закладів Туреччини, аби відкрити обговорення на рівні аналітичних центрів, експертних кіл у питаннях безпеки, Чорноморського регіону, захисту прав людини», - повідомив голова групи з міжпарламентських зв’язків з Туреччиною в українському парламенті.

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Умєров подякував Туреччині за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, залучення до захисту прав та свобод кримських татар, розповів про становище українських політв'язнів та висловився за активну участь Туреччини у їх визволенні.

Як повідомлялося, з огляду на пандемію коронавірусу це була установча та перша зустріч голів груп дружби у парламентах України та Туреччини після обрання нового складу Верховної Ради. Задля розвитку співпраці було домовлено провести онлайн-зустріч представників міжпарламентських груп дружби України та Туреччини та про подальші візити представників цих груп до України та Туреччини після пандемії.