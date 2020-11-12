Кулеба обговорив створення Кримської платформи з представниками Меджлісу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з представниками Меджлісу кримськотатарського народу подальшу взаємодію у створенні Кримської платформи та деокупації Криму.

У зустрічі взяли участь національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, представники Меджлісу та його голова Рефат Чубаров, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

“Ми маємо спільні погляди і рішучість робити те, у що віримо. Якщо ми, Україна, не будемо штовхати вперед справу деокупації Криму, ніхто у світі не буде робити це за нас”, — зауважив міністр.

Кулеба також запевнив у жорсткій реакції України на недружнє рішення Нікарагуа призначити на порушення українського законодавства та міжнародного права так званого “почесного консула” у тимчасово окупованому Росією Криму.

“Україна вперше в історії застосовує секторальні санкції. Це чіткий сигнал, який демотивує будь-кого від подібних кроків”, - зауважив очільник МЗС.

Представники Меджлісу позитивно оцінили ініціативу МЗС України зі створення Кримської платформи - майданчика, який консолідує міжнародні зусилля з деокупації Криму. Вони висловили готовність брати активну участь у розробці, запуску та подальшій роботі платформи.

Кулеба звернув увагу на особисту залученість до створення Кримської платформи Президента Володимира Зеленського, зусилля Ради національної безпеки та оборони, Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України, а також висловив сподівання у налагодженні подальшої ефективної взаємодії із Верховною Радою.

Своєю чергою Джемілєв відзначив важливість та своєчасність такої ініціативи, а Чубаров висловив сподівання на успішний запуск Кримської платформи у травні 2021 року і запевнив у готовності Меджлісу активно взаємодіяти з МЗС та іншими органами влади задля її втілення.

Співрозмовники обговорили концептуальні особливості функціонування Кримської платформи, зокрема її парламентський вимір, а також законодавчу діяльність, яка сприятиме деокупації Криму. Вони також погодилися, що обговорення питань Криму потребує обов’язкового залучення кримських татар.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію Кримської платформи та запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму. Під час саміту Україна-ЄС 6 жовтня Євросоюз принципово підтвердив готовність до такої ініціативи. Нині Україна проводить погодження цього питання на рівні національних урядів країн ЄС.

Проведення саміту Кримської платформи заплановане на травень 2021 року в Києві.

Фото: mfa.gov.ua