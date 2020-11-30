Шмигаль зустрівся з Ердоганом: Туреччина — один із ключових партнерів України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це глава уряду написав у своєму Twitter.

«Радий зустрічі з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Туреччина є одним із ключових партнерів України й відіграє важливу роль у збереженні стабільності та безпеки в Чорноморському регіоні. Україна прагне посилювати співпрацю з Туреччиною і цьому сприятиме підписання Угоди про вільну торгівлю», - написав Прем’єр-міністр.

Радий зустрічі з Президентом @RTErdogan. #Туреччина є одним із ключових партнерів 🇺🇦 й відіграє важливу роль у збереженні стабільності та безпеки в Чорноморському регіоні. #Україна прагне посилювати співпрацю з 🇹🇷, і цьому сприятиме підписання Угоди про вільну торгівлю. pic.twitter.com/0VFPf3mYTC — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 30, 2020

Як повідомило управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини, зустріч тривала 50 хвилин і була закритою для преси.

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Денис Шмигаль у розмові з Реджепом Ердоганом зазначив, що одним із пріоритетів реформ в Україні є залучення інвестицій в державний сектор економіки, зокрема на основі державно-приватного партнерства, зазначили в пресслужбі КМУ.

«Туреччина має успішний досвід у сфері реалізації масштабних інфраструктурних проєктів за формулою державно-приватного партнерства. Нам цей досвід дуже цікавий. Тому очікуємо, що третє засідання Українсько-турецької робочої групи з питань державно-приватного партнерства відбудеться вже найближчим часом», — зазначив Прем’єр-міністр.

Очільник Уряду підкреслив, що одним з ефективних механізмів розвитку співробітництва України й Туреччини у сфері енергетики є проведення засідання українсько-турецької Робочої групи з питань енергетики.

«Такий формат дозволить обговорити увесь спектр можливих напрямків співробітництва в енергетичній галузі, та зміцнити двосторонні відносини на шляху до економічного зростання обох країн», — сказав Шмигаль.

Під час зустрічі Прем’єр-міністр України та Президент Туреччини також обговорили співробітництво у сфері оборонно-промислового комплексу.

Крім того, сторони погодилися, що Україна й Туреччина мають надалі координувати зусилля щодо боротьби з пандемією COVID-19 та її наслідками для економіки.

Як повідомляв Укрінформ, глава українського уряду перебуває у Туреччині з дводенним робочим візитом. Його супроводжують віцепрем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр інфраструктури Владислав Криклій, перша заступниця міністра закордонних справи Еміне Джапарова, заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка.

Фото: КМУ, iletisim.gov.tr