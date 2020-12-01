Угорщина знову викликає посла і планує скаржитися на Україну в НАТО

Угорщина знову викликає посла і планує скаржитися на Україну в НАТО

Укрінформ
Глава МЗС Угорщини має намір поскаржитися в НАТО на дії України щодо закарпатців: наша країна, на його думку, "здійснює заходи щодо напруги відносин з Угорщиною".

Про це в Фейсбуці повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиярто, передає Укрінформ.

За його словами, Угорщина вважає дії української влади стосовно закарпатських угорців неприпустимими та викликає посла України в Угорщині. 1 грудня країна під час зустрічі з членами НАТО буде скаржитися на дії влади та правоохоронних органів України щодо угорців.

"Ми будемо відстоювати закарпатських угорців на всіх міжнародних форумах", - заявив Сиярто.

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Як раніше повідомляло агентство, служба безпеки України провела на Закарпатті санкціоновані обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» і створення етнічної автономії в Закарпатті.

Також фігурантів підозрюють у привласненні коштів, за документами нібито витрачених на виконання підрядних робіт певними підприємцями, веденні подвійної бухгалтерії та використання виділених Угорщиною коштів на шкоду державній безпеці України.

25 листопада посла України в Угорщині Любов Непоп викликали до Міністерства закордонних справ Угорщини після того, як угорському міністерському уповноваженому Іштвану Грежі заборонили в'їзд до України.

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Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Україна заборонила в'їзд двом угорським високопоставленим чиновникам і додав, що наразі ініційовано введення заборони на в'їзд в Україну ще кільком угорцям, які активно втручалися у вибори в нашій країні.

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