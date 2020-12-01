Угорщина знову викликає посла і планує скаржитися на Україну в НАТО

Глава МЗС Угорщини має намір поскаржитися в НАТО на дії України щодо закарпатців: наша країна, на його думку, "здійснює заходи щодо напруги відносин з Угорщиною".

Про це в Фейсбуці повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиярто, передає Укрінформ.

За його словами, Угорщина вважає дії української влади стосовно закарпатських угорців неприпустимими та викликає посла України в Угорщині. 1 грудня країна під час зустрічі з членами НАТО буде скаржитися на дії влади та правоохоронних органів України щодо угорців.

"Ми будемо відстоювати закарпатських угорців на всіх міжнародних форумах", - заявив Сиярто.

Як раніше повідомляло агентство, служба безпеки України провела на Закарпатті санкціоновані обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» і створення етнічної автономії в Закарпатті.

Також фігурантів підозрюють у привласненні коштів, за документами нібито витрачених на виконання підрядних робіт певними підприємцями, веденні подвійної бухгалтерії та використання виділених Угорщиною коштів на шкоду державній безпеці України.

25 листопада посла України в Угорщині Любов Непоп викликали до Міністерства закордонних справ Угорщини після того, як угорському міністерському уповноваженому Іштвану Грежі заборонили в'їзд до України.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Україна заборонила в'їзд двом угорським високопоставленим чиновникам і додав, що наразі ініційовано введення заборони на в'їзд в Україну ще кільком угорцям, які активно втручалися у вибори в нашій країні.