«Як грім серед ясного неба»: МЗС Угорщини викликало посла України

Посла України в Будапешті Любов Непоп викликали до міністерства закордонних справ після того, як 24 листопада міністерському уповноваженому Угорщини Іштвану Грежі було відмовлено у в'їзді в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Hungary Today.

«Це було як грім серед ясного неба», - заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто у вівторок.

У зв'язку з цим Сіярто викликав до МЗС Посла України в Будапешті Любов Непоп.

Він додав, що на переговорах з його українським колегою Дмитром Кулебою два з половиною тижні тому вони домовилися залишити позаду напруженість, яка виникла під час місцевих виборів в Україні, і зосередитися «на позитивних питаннях, які можуть стати основою для спільної історії успіху».

За словами глави МЗС Угорщини, заборона на в'їзд Грежі в Україні «суперечить розвитку дружби і пошуку спільного успіху».

Іштван Грежа відповідає за співробітництво між Саболч-Сатмар-Берегом Угорщини і Закарпатською областю України, а також за координацію схеми розвитку дитячих садків у Карпатському басейні.

Напередодні, 24 листопада, Грежі відмовили у в'їзді на територію України, оскільки йому заборонений в'їзд в нашу країну через втручання у місцеві вибори. В МЗС України пояснили, що в його випадку мали місце зафіксовані в публічному просторі факти порушення положень Виборчого кодексу України, які забороняють іноземцям вдаватися до агітації за одну з політичних сил в Україні - учасника виборчого процесу.