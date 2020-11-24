На кордоні зупинили угорського чиновника, якому заборонений в'їзд в Україну — МЗС

Уповноваженому уряду Угорщини з питань співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю Іштвану Грежі відмовили у в’їзді на територію України, оскільки йому заборонено в'їзд в нашу державу через втручання в місцеві вибори.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України, передає Укрінформ.

"24 листопада уповноваженому уряду Угорщини з питань співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю пану Іштвану Грежі було відмовлено у в’їзді на територію України через існуючу заборону. Рішення про заборону в’їзду громадянам іноземних держав приймається відповідно до існуючого в правовому полі України порядку. Однією з підстав для цього є встановлення фактів порушення іноземцем законодавства України", - зазначили в МЗС.

У міністерстві пояснили, що у випадку із Грежею мали місце зафіксовані у публічному просторі факти порушення положень Виборчого кодексу України, що забороняють іноземцям вдаватися до агітації за одну з політичних сил в Україні – учасника виборчого процесу.

"Прийняте рішення не стосується сфери міждержавних відносин. Заборона в’їзду пов’язана виключно з діями конкретного громадянина, в яких містяться ознаки правопорушення", - уточнили в МЗС.

Там також додали, що відповідно до встановленого порядку, рішення про заборону в’їзду в Україну оголошується іноземцю в пункті пропуску через державний кордон України.

"Законодавством України не передбачена можливість заздалегідь інформувати іноземця про прийняте рішення щодо заборони йому в’їзду на територію Української держави. Вкотре закликаємо іноземних громадян, які відвідують Україну, незалежно від займаних ними посад поважати законодавство нашої держави", - йдеться у коментарі речника українського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня, в день голосування на українських місцевих виборах, між Україною та Угорщиною загострилися відносини через заклик глави МЗС Угорщини Петера Сіярто до угорців Закарпаття підтримати на виборах одну із угорських партій та чинного мера міста Берегова.

В МЗС України це розцінили як втручання у внутрішні справи України, вручили ноту угорському послу та заявили про заборону в'їзду двом високопосадовцям Угорщини на територію України.

Як стало відомо зі слів міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, ця заборона стосується держсекретаря канцелярії прем'єр-міністра Угорщини. Водночас в МЗС України відмовилися назвати ім'я другої особи з-поміж посадовців Угорщини, кому заборонено в'їзд на територію України через незаконну агітацію під час місцевих виборів.

Заступник міністра закордонних справ України Василь Бондар 29 жовтня повідомив, що в українському МЗС вважають вичерпаною суперечку навколо втручання у внутрішні справи України Угорщиною на місцевих виборах.

Фото: Mukachevo.net