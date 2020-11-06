Кулеба домовився із Сіярто «перегорнути сторінку» з дипломатичними скандалами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з угорським колегою Петером Сіярто перегорнути сторінку, на якій Україна та Угорщина нещодавно обмінялися болісними ударами.

Про це Кулеба написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«...Коли дізнався, що Петер захворів на COVID-19, одразу по-людськи написав йому смс-повідомлення з побажанням швидкої перемоги над вірусом. Петер прочитав і передзвонив, подякував за підтримку. Ми нормально поговорили. Про роботу, COVID-19, життя і футбол. Звісно, і про останнє падіння в наших відносинах. Петер підтримав мою пропозицію перегорнути сторінку, на якій Україна та Угорщина нещодавно обмінялися болісними ударами. Ми обидва погоджуємося, що треба винести правильні висновки з того, що сталося два тижні тому, і надалі вибудовувати конструктивний діалог», - зазначив Кулеба.

Він переконаний у тому, що немає альтернативи добросусідству українського та угорського народів і спільному європейському та євроатлантичному майбутньому.

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«Моя формула роботи проста: я за конструктив. Мені подобається вирішувати проблеми без перетину червоних ліній сторін. Але якщо інша сторона перетинає мою червону лінію, я за те, щоб жорстко і грамотно відповідати.

Відносини з сусідами й у людей, і у держав — це завжди вдовгу і завжди зі злетами та падіннями. Людям, щоправда, трохи легше. Вони можуть переїхати, а держави – ні. Угорщина - наш важливий сусід», - підкреслив глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, 26 жовтня Україна заборонила в’їзд двом високопоставленим чиновникам з Угорщини через їхню агітацію на Закарпатті під час виборчого процесу на нещодавніх місцевих виборах. За день до того українське МЗС заявило про втручання Угорщини у виборчий процес у цій прикордонній з нею області України та вияв неповаги до українського законодавства.