У Сіярто виявили коронавірус

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Hungary Today.

Міністр отримав позитивний результат тесту після прибуття до Бангкока. За словами представника МЗС Угорщини, у Сіярто відсутні симптоми хвороби.

Після відвідин Камбоджі Сіярто відправився в Таїланд, де, відповідно до місцевих правил, прибув до столичної лікарні.

Зараз ведуться переговори щодо його повернення до Будапешта, де він піде на карантин.

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Зазначається, що перед від'їздом до Азії у міністра були негативні результати тесту на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, за даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 4 листопада зареєстровано 47 853 633 випадків коронавірусу, з них - 1 220 534 летальні, 34 357 190 осіб одужали.