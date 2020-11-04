Президент Ісландії пішов на самоізоляцію

Президент Ісландії Гвюдні Йоуганнессон перебуватиме на самоізоляції до наступного понеділка через контакт з особою, хворою на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що контактною особою президента був працівник його офісу, в якого тест на коронавірус виявився позитивним.

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Раніше повідомлялося, що на самоізоляцію у зв’язку із коронавірусною хворобою пішов прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія.

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