Президент Ісландії пішов на самоізоляцію
Укрінформ
Президент Ісландії Гвюдні Йоуганнессон перебуватиме на самоізоляції до наступного понеділка через контакт з особою, хворою на COVID-19.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Зазначається, що контактною особою президента був працівник його офісу, в якого тест на коронавірус виявився позитивним.
Раніше повідомлялося, що на самоізоляцію у зв’язку із коронавірусною хворобою пішов прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія.
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