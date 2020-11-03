Прем'єр Грузії захворів на COVID-19

Тестування підтвердило коронавірус (COVID-19) у прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють Новини-Грузія.

В адміністрації уряду заявили, що Гахарія почувається добре і продовжить лікування вдома.

Зазначається, що 31 жовтня прем'єр Грузії разом із дружиною взяв участь у голосуванні на виборах парламенту.

1 листопада прем'єр-міністр перейшов на самоізоляцію, тому що як у нього була тривала комунікація зі співробітником охорони, у якого шляхом цільового вибіркового тестування діагностували коронавірус. Пізніше коронавірус підтвердився ще у двох співробітників охорони прем'єра.

Після того, як на ізоляцію перейшов Гахарія, його приклад наслідувала глава адміністрації уряду Натія Мезврішвілі і міністр економіки Натія Турнава.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 3 листопада в світі з початку пандемії підтвердили вже майже 47,33 млн випадків COVID-19, включно з 1,211 млн летальних. При цьому число тих, хто одужав від коронавірусу, становить 34,036 млн.