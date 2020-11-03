Міністр екології Абрамовський заразився коронавірусом

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський отримав позитивний результат тесту на коронавірусне захворювання COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.

“Отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Наразі перебуваю на самоізоляції та лікуюся вдома. Самопочуття задовільне. Добре, що сучасні технології дозволяють ефективно пристосовуватися до життєвих реалій. Тож продовжую працювати онлайн. Усі робочі питання та процеси буду контролювати дистанційно”, - написав Абрамовський.

Він зазначив, що у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, як і раніше, діють карантинні обмеження, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Це температурний скринінг, носіння масок, дотримання безпечної дистанції, обмеження особистих контактів та дезінфекція приміщень. Переважна більшість працівників продовжує працювати в онлайн режимі, у адмінбудівлі знаходяться лише ті, хто залучений до виконання критичних функцій. “Усім міцного здоров’я”, - побажав насамкінець міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 листопада лабораторно підтверджено 411 093 випадки коронавірусної хвороби. За добу зафіксовано 8 899 нових випадків COVID-19.