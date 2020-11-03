Україна починає використовувати вітчизняні тест-системи на визначення COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це під час засідання ВР 3 листопада сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Ми закінчили випробування українських тест-систем на визначення методом ІФА антигену до SARS-Cov-2 і вже втілюємо їх в Україні», – сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін виділив майже 1,3 млрд грн на проведення тестування COVID-19, з них понад 1 млрд буде виділено на закупівлю тестів.