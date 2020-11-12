Угорщина посилила обмеження на кордоні - ДПСУ

У зв’язку з посиленням карантинних заходів та запровадженням з 21:00 до 06:00 (за київським часом) на території Угорщини комендантської години, перетин кордону з цією країною обмежується.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«У відповідності до інформації, наданої угорськими прикордонниками, з 21:00 до 06:00 (за київським часом) на території Угорщини починає діяти комендантська година. Обмеження посилено у зв’язку з другою хвилею поширення коронавірусної інфекції на території країни», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на час дії комендантської години в'їзд в Угорщину буде дозволено виключно особам, які прямують: до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини; з метою працевлаштування (за наявності відповідних документів).

У пресслужбі також відзначили, що обмеження комендантської години не поширюються на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини. При цьому наголошується, що такі особи обов’язково повинні мати документи, які підтверджують підставу для в’їзду або транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.

фото: ДПСУ