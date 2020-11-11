Греція ввела комендантську годину через сплеск COVID-19

Уряд Греції у середу оголосив про запровадження загальнонаціональної комендантської години з метою зупинити зростання числа нових випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Комендантська година почне діяти з 13 листопада та триватиме з 21:00 до 05-00 ранку.

В цей період часу вихід на вулицю буде дозволений тільки з робочої необхідності, за станом здоров'я або на коротку прогулянку з домашнім улюбленцем.

Тим, хто хоче вийти з дому після 21:00 потрібно буде відправити SMS на спеціальний номер або отримати документ від працедавця.

Обмеження були запроваджені після того, як органи охорони здоров'я Греції оголосили про рекордні 43 нові смерті в середу та 2 752 нових випадків COVID-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 листопада у світі виявлені 51 810 343 випадки COVID-19, зокрема 1 279 546 – летальних, одужали 36 395 204 особи.

Фото: ekathimerini