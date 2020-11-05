Бельгія продовжила жорсткий карантин до появи COVID-вакцини

Голова уряду Бельгії Олександр Де Кроо заявив, що запроваджені в країні заходи для стримування другої хвилі коронавірусу триватимуть до надходження вакцини від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv.

Де Кроо сказав, що зробив висновки із досвіду попереднього пом'якшеня карантину в країні після першої хвилі захворюваності.

«Поки не буде вакцини, нам доведеться боротися з інфекцією набагато суворіше, ніж влітку. Якщо ми хочемо відчути результат, ми маємо чітко дати зрозуміти, що це буде довготривала праця», – заявив Де Кроо.

Темпи зростання кількості нових випадків COVID-19 у Бельгії сповільнилися, але поки рано говорити про те, що друга хвиля захворюваності досягла піку, заявили в уряді Бельгії у понеділок, коли набули чинності нові карантинні обмеження.

Як повідомлялося, Бельгія знову запровадила суворі обмежувальні заходи в умовах зростання кількості нових випадків коронавірусу та смертності.

Згідно з новими обмеженнями, прийом відвідувачів вдома заборонений, за винятком одного контакту.

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На відкритому повітрі збори можуть проводитись максимум за участі чотирьох людей, обов’язково у захисних масках, з дотриманням соціальної дистанції.

Відкритими залишаться лише ті крамниці, що продають товари першої необхідності. Надання немедичних послуг призупинено.

Осінні канікули у навчальних закладах будуть продовжені до 15 листопада.

Фото: Cathy Berx. ©Photo News