Греція на три тижні вводить загальнонаціональний карантин
Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання Ekathimerini.
Усі магазини, крім супермаркетів та аптек, будуть зачинені, а поїздки до інших регіонів заборонені. Для того, щоб вийти на вулицю, потрібно буде отримати спеціальне смс-повідомлення. Також залишається обов'язковим носіння маски в громадських місцях.
Середні школи запровадять дистанційне навчання, дитячі садки та початкові школи працюватимуть.
Нові обмеження набудуть чинності в суботу, 7 листопада.
Міцотакіс зазначив, що уряд фінансово підтримуватиме громадян, які постраждають від нового локдауну. Деталі плану будуть представлені міністром фінансів Христосом Стайкурасом пізніше у четвер.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 5 листопада кількість хворих на COVID-19 зросла до 48 438 720 осіб. Зокрема у Греції загальна кількість випадків становить 46 892, з них – 673 летальних.
Фото: ekathimerini.com