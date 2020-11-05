Греція на три тижні вводить загальнонаціональний карантин

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс видав розпорядження запровадити загальнонаціональний карантин терміном на три тижні через спалах інфікувань COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання Ekathimerini.

Усі магазини, крім супермаркетів та аптек, будуть зачинені, а поїздки до інших регіонів заборонені. Для того, щоб вийти на вулицю, потрібно буде отримати спеціальне смс-повідомлення. Також залишається обов'язковим носіння маски в громадських місцях.

Середні школи запровадять дистанційне навчання, дитячі садки та початкові школи працюватимуть.

Нові обмеження набудуть чинності в суботу, 7 листопада.

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Міцотакіс зазначив, що уряд фінансово підтримуватиме громадян, які постраждають від нового локдауну. Деталі плану будуть представлені міністром фінансів Христосом Стайкурасом пізніше у четвер.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 5 листопада кількість хворих на COVID-19 зросла до 48 438 720 осіб. Зокрема у Греції загальна кількість випадків становить 46 892, з них – 673 летальних.

Фото: ekathimerini.com