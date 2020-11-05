Через протести в Грузії введуть нові карантинні обмеження

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Новини-Грузія.

«Ми переходимо до нової фази. Сьогодні у нас вже понад 2,4 тис. нових випадків COVID-19. З урахуванням тих процесів, які відбуваються на вулиці, та динаміки поширення вірусу в Європі, як видно, зростання триватиме. Це факт, і ми повинні бути готові до цього», - сказав прем'єр-міністр Георгій Гахарія.

Водночас він анонсував новий «пакет точкових обмежень», які допоможуть зменшити темпи поширення захворювання.

«Ми не говоримо про системні обмеження в масштабах країни. Ми говоримо про точкові обмеження», - пояснив він.

Гахарія не уточнив, яких саме заходів планується вжити. Судячи з усього, вони будуть покликані обмежити мобільність громадян.

Зазначається, що ще на початку вересня прем'єр Гахарія оголосив про початок другої хвилі коронавірусу в Грузії. З 4 листопада носіння масок стало обов'язковим як у закритих просторах, так і на вулиці.

Як повідомляв Укрінформ, у Грузії 31 жовтня відбулися чергові парламентські вибори. Правляча партія «Грузинська мрія» отримала на парламентських виборах 48,15% голосів за пропорційною системою, а опозиційний блок «ЄНД - Сила в єдності» - 27,13%. Загалом до парламенту десятого скликання проходять сім партій і два блоки.

Опозиція заявила про «тотальну фальсифікацію» підсумків парламентських виборів у Грузії та анонсувала перманентні акції протестів доти, поки в країні не буде призначено дострокове голосування.