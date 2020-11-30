СБУ провела обшук у благодійному фонді на Закарпатті через пропаганду «Великої Угорщини»

Служба безпеки України провела на Закарпатті санкціоновані обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Наразі перевіряється інформація про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України. Зокрема, вивчається можливе втручання у внутрішні справи нашої держави та заподіяння шкоди державній безпеці України через фейкове поширення дії законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі регіони нашої країни”, - йдеться у повідомленні.

На Закарпатті СБУ перевіряє благодійний фонд / Фото: СБУ

Досудове слідство також досліджує факти сприяння іноземній державі окремими українськими публічними діячами. Вони підозрюються у підтримці державних органів сусідньої країни у веденні підривної діяльності на шкоду Україні, зокрема й у вчиненні дій із ознаками державної зради.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті. Також вилучено комп’ютерну техніку засоби зв’язку та інші матеріали, які слідчі будуть досліджувати як доказову базу протиправної діяльності фігурантів.

Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, сьогодні на Закрапатті СБУ провела в офісах та приватному будинку Ласло Брензовича, лідера закарпатських угорців, обшуки пов'язані зі справою щодо Фонду Егана Еге.

Фото: СБУ