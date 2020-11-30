СБУ викрила оборудку з каналом зв’язку, який могли використовувати в «Л/ДНР»

СБУ викрила оборудку з каналом зв’язку, який могли використовувати в «Л/ДНР»

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Укрінформ
Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України блокували діяльність незаконного каналу маршрутизації міжнародного телефонного трафіку, до організації якого причетні правоохоронці.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Співробітники СБУ встановили, що організатори в обхід міжнародних центрів комутації на Київщині нелегально обробляли у нашій країні трафік за технологією ІР-телефонії. За даними слідства, до оборудки причетні діючі працівники правоохоронних органів, у тому числі СБУ", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували, що поблизу Києва зловмисники орендували приміщення, де розмістили телекомунікаційне обладнання зі спеціальним програмним забезпеченням. Частину устаткування організатори тримали у придбаних авто, щодня, для «конспірації», змінюючи їх місцезнаходження.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку із встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, GSM-шлюзи та сім-бокси, майже 25 тис. сім-карток провідних українських мобільних операторів.

Також виявлено апаратне мережеве обладнання, зокрема, роутери, модеми, сервери, яке було задіяне для здійснення протиправної діяльності. Співробітники СБУ вже встановили ІР-адреси серверів, зареєстрованих у деяких країнах ЄС, що використовували зловмисники.

У фігурантів також вилучили бухгалтерську, фінансово-господарську та іншу документацію, яка доводить здійснення протиправної діяльності та легалізацію незаконно отриманих коштів.

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Наразі встановлюються всі особи, причетні до протиправних дій. Перевіряється можливе використання каналу учасниками незаконних збройних формувань терористичних організацій «Д/ЛНР». Триває досудове слідство.

Фото: ssu.gov.ua

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