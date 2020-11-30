СБУ викрила оборудку з каналом зв’язку, який могли використовувати в «Л/ДНР»

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України блокували діяльність незаконного каналу маршрутизації міжнародного телефонного трафіку, до організації якого причетні правоохоронці.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Співробітники СБУ встановили, що організатори в обхід міжнародних центрів комутації на Київщині нелегально обробляли у нашій країні трафік за технологією ІР-телефонії. За даними слідства, до оборудки причетні діючі працівники правоохоронних органів, у тому числі СБУ", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували, що поблизу Києва зловмисники орендували приміщення, де розмістили телекомунікаційне обладнання зі спеціальним програмним забезпеченням. Частину устаткування організатори тримали у придбаних авто, щодня, для «конспірації», змінюючи їх місцезнаходження.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку із встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, GSM-шлюзи та сім-бокси, майже 25 тис. сім-карток провідних українських мобільних операторів.

Також виявлено апаратне мережеве обладнання, зокрема, роутери, модеми, сервери, яке було задіяне для здійснення протиправної діяльності. Співробітники СБУ вже встановили ІР-адреси серверів, зареєстрованих у деяких країнах ЄС, що використовували зловмисники.

У фігурантів також вилучили бухгалтерську, фінансово-господарську та іншу документацію, яка доводить здійснення протиправної діяльності та легалізацію незаконно отриманих коштів.

Наразі встановлюються всі особи, причетні до протиправних дій. Перевіряється можливе використання каналу учасниками незаконних збройних формувань терористичних організацій «Д/ЛНР». Триває досудове слідство.

Фото: ssu.gov.ua