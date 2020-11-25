В Угорщині назвали актора Клуні «маріонеткою Сороса», бо він критикує Орбана

Угорські міністри розкритикували відомого американського актора Джорджа Клуні за його заяви про режим Віктора Орбана.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеканал BFM-TV.

«Ми любимо актора Джорджа Клуні ... (але його) знання історії та політики здаються досить обмеженими», - написав на своїй сторінці у Фейсбуці міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Члени угорського уряду звинуватили актора в тому, що він начебто є маріонеткою в руках мільярдера, засновника фонду «Відродження» американця угорського походження Джорджа Сороса. Зокрема, речник угорського уряду Орс Фаркас дозволив собі критичні заяви на адресу Клуні. «Сорос використовує будь-яку нагоду для нападу на угорський уряд. Розчаровує те, що існують актори, які воюють на боці Сороса», - сказав він. Крім того, кілька провладних ЗМІ Угорщини опублікували фото, на якому зображений Джордж Клуні з сином Джорджа Сороса Алексом.

Публічне цькування актора представниками угорського уряду розпочалися після інтерв'ю, яке американський актор дав журналу GQ минулого тижня. У ньому Клуні розповідаючи про свій останній фільм «Опівнічне небо» називає угорського прем’єра Віктора Орбана та уряд країни як приклад «ненависті та гніву». «Ми не були в епіцентрі пандемії, коли (знімали фільм), але відбувалися всі ці інші речі, з якою ненавистю і гнівом ми всі зіткнулися в момент історії, в усьому світі - від Болсонаро в Бразилії до Орбана в Угорщині, погляньте, скільки як там багато гніву і ненависті», - сказав він.

Реагуючи на критику угорського уряду, Джордж Клуні напередодні заявив інтернет-виданню 24.hu, що він зустрічався з Джорджем Соросом лише один раз на засіданні ОООН з питань мігрантської кризи, в якому також взяв участь президент США. «Я також одного разу зустрів його сина Алекса на заході в Давосі ... так що пропагандистська машина Орбана бреше», - додав Клуні. На думку, актора він не очікує, що його відповідь з'явиться у більшості новин угорських ЗМІ, оскільки вони належать режиму Орбана або його наближеним, але його голос все одно буде почутий.

Нагадаємо, прем'єра фільму «Опівнічне небо» (The Midnight Sky) на стрімі-платформі Netflix відбудеться 23 грудня 2020 року.