Орбан пояснив, чому Угорщина ветувала бюджет ЄС

Прем'єр-міністр Віктор Орбан пояснив рішення Угорщини ветувати бюджет ЄС пов'язаними з прийманням мігрантів зобов'язаннями про дотримання верховенства права.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Hungary Today.

За словами Орбана, свою позицію щодо міграції Угорщина висловила ще на саміті лідерів ЄС в липні 2020 року.

Водночас, на його переконання, пропозиція прив'язати виділення коштів до дотримання верховенства права означало б прив'язку фінансування до «підтримки міграції» і використовувалося б якважелі тиску на незгодні країни.

Він також заявив, що в ході дебатів щодо міграції в останні роки верховенство закону стало політичною зброєю. Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що без об'єктивних критеріїв та можливості правового захисту на цьому не повинна ґрунтуватися ніяка процедура, спрямована на покарання держав-членів.

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«На наш погляд, пов'язування економічних і фінансових питань з політичними дебатами було б серйозною помилкою, яка підірвала б європейську єдність. Будь-яка нова процедура, спрямована на покарання держав-членів, має вводитися лише шляхом одноголосного внесення поправок в Договори. Ми просимо країни-члени ЄС дотримуватися цієї вимоги », - сказав Орбан.

Як повідомлялося, 17 листопада Угорщина і Польща заблокували прийняття бюджету і фонду відновлення ЄС на 2021-2027 роки, оскільки документ включав пункт, в якому доступ до грошей залежить від дотримання верховенства права. Це означає, що виділення коштів на відновлення економіки всіх країн ЄС після рецесії, викликаної пандемією коронавірусу, може бути відкладено.

На саміті в липні 2020 року глави держав і урядів країн ЄС узгодили проект бюджету на 2021-2027 роки обсягом понад один трильйон євро. На саміті було також прийнято рішення створити фонд відновлення економіки країн ЄС, які постраждали від пандемії коронавірусу, для якого передбачалося виділити ще 750 мільярдів євро.

Водночас компромісний варіант документа містив положення, яке зобов'язує скорочувати виплати країнам, що порушують принципи правової держави.

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