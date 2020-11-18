Рада міністрів ЄС не дійшла згоди щодо багаторічного бюджету

Рада міністрів ЄС із європейських справ, яка провела зустріч у форматі телеконференції, не змогла дійти згоди стосовно формування багаторічного бюджету Євросоюзу.

Про це на пресконференції за підсумками віртуальної зустрічі, яка тривала майже 8 годин, розповів представник Німецького головування ЄС Міхаель Рот, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми обмінялися інформацією щодо стану переговорів навколо багаторічної фінансової перспективи (MFF) та пакету відновлення «Наступне покоління ЄС», у зв’язку з діалогом щодо верховенства права. Ми не змогли отримати надію на досягнення консенсусу під час цього засідання. Але, оскільки ми вже досягали компромісу з Європарламентом з цього питання, у мене є відчуття, що ми маємо основу для прориву. Тож ЄС зможе виконати власні зобов’язання, і всі громадяни отримають нагальну допомогу», - зазначив Рот.

Він наголосив: країни, які не поставили підпис під компромісним рішенням щодо застосування механізму відновлення «Нове покоління ЄС», мають усвідомлювати, що врешті саме їхнім громадянам доведеться сплачувати високу ціну, якщо європейські лідери не зможуть досягти успіху в цьому питанні. За його словами, Німецьке головування закликало країни діяти в інтересах усіх громадян Євросоюзу.

Політик зауважив, що обговорення питання верховенства права було ключовим під час сьогоднішньої зустрічі європейських міністрів. За сприяння Німецького головування створено діалог ЄС, який буде проводити моніторинг дотримання верховенства права у всіх країнах Євросоюзу, без жодної упередженості або дискримінації. Під час зустрічі у вівторок міністри змогли провести такий аналіз стосовно п’яти країн - Бельгії, Болгарії, Данії, Естонії та Чехії. Метою такого розгляду, за словами Рота, було виявлення сфер для можливого поліпшення, обмін досвідом та усунення непорозумінь.

«Діалог у сфері верховенства права є ключовим пунктом. Це новий інструмент, який ми хочемо запровадити, щоб було спільне розуміння, чим є Євросоюз. Це не лише «Союз валют», це також, за фактом, «Союз верховенства права», і це має бути зрозумілим для кожного», - сказав представник Німецького головування Євроради.

За його словами, представники майбутнього головування ЄС - Португалії та Словенії - висловили бажання підтримати процес затвердження такого нового діалогу, тож Німецьке головування сподівається залишити наступникам новий інструмент, який дозволятиме вживати запобіжних заходів, аби досягти спільного розуміння серед країн ЄС щодо змісту верховенства права.

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Як повідомляв Укрінформ, постійні представники країн ЄС на рівні послів затвердили умови розподілу коштів бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки та фонду відновлення після COVID-19. Принцип дотримання верховенства права при розподілі коштів був підтриманий більшістю країн ЄС. Дві країни висловили застереження щодо застосування одного з елементів фінансового пакета, але при цьому не відкидали загальних домовленостей.

Напередодні міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро заявив, що його країна має накласти вето на бюджет ЄС на 2021-2027 роки. Про готовність до такого самого кроку сказав і речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Європейські інституції вже протягом тривалого часу висловлюють критику на адресу Угорщини та Польщі за порушення принципів верховенства права, зокрема у питаннях незалежності судової гілки влади, дотримання свободи слова та інших громадянських свобод.