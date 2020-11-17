Бюджетні пристрасті в ЄС: Німеччина закликає європейські уряди до відповідальності

Німецьке головування Євроради закликало всі країни ЄС до відповідальності у погодженні пакету відновлення та багаторічного бюджету ЄС на фоні погроз блокувати їх прийняття, що напередодні пролунали від представників Польщі та Угорщини.

Як повідомляє Укрінформ, відповідну заяву у вівторок перед початком відеоконференції Ради міністрів ЄС із європейських справ зробив представник Німецького головування ЄС, міністр у справах Європи МЗС Німеччини Міхаель Рот.

Повний текст його відеозвернення оприлюднений на мультимедійному порталі ЄС.

Німецький урядовець нагадав, що COVID-19 та економічні та соціальні наслідки пов’язаної з пандемією кризи залишаються головними у порядку денному Євросоюзу.

Щойно головування ЄС досягло попередньої політичної згоди з Європарламентом щодо історичного пакету відновлення у 750 мільярдів євро та щодо Багаторічної фінансової перспективи (MFF) ємністю більше трильйона євро.

«Ми маємо забезпечити, що ці фонди були що швидше спрямовані тим, хто їх потребує. Наші громадяни у всіх країнах-членах розраховують на нашу підтримку. Не може бути жодних виправдань для подальших зволікань. Тож, закликаю всіх в ЄС бути на рівні власної відповідальності. Зараз час не для вето, але для швидких дій у дусі солідарності. Наші люди заплатять дуже високу ціну за блокаду», - наголосив Рот.

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Він зауважив, що головування Європейської Ради буде продовжувати працювати дуже напружено, щоб подолати політичні перешкоди, що залишаються, і має на меті завершити ці переговори що швидше.

Він зауважив, що сьогодні у відбудеться Рада міністрів із європейських справ у форматі відеоконференції, які обговорять питання дотримання верховенства права.

Саме обумовленість дотриманням верховенства права в країнах ЄС для отримання європейської допомоги в рамках інструменту ЄС з відновлення викликало заперечення з боку офіційних представників урядів Польщі і Угорщини.

Як повідомляв Укрінформ, вчора постійні представники країн ЄС на рівні послів затвердили умови розподілу коштів бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки та фонду відновлення після COVID-19, при цьому, принцип дотримання верховенства права при розподілі коштів був підтриманий більшістю країн ЄС. Дві країни висловили застереження щодо застосування одного з елементів фінансового пакету, але при цьому не заперечували загальні домовленості щодо розподілу коштів ЄС.

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Напередодні міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро заявив, що Польща має накласти вето на бюджет ЄС на 2021-2027 роки. Про готовність до такого кроку заявив і речник угорського уряду Золтан Ковач.

Європейські інституції протягом тривалого часу висловлюють критику на адресу Угорщини та Польщі за порушення принципів верховенства права, зокрема у питаннях незалежності судової гілки влади у Польщі, дотримання свободи слова та інших громадянських свобод, а також розподілу владних повноважень в Угорщині.