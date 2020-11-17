Бюджетні пристрасті в ЄС: Німеччина закликає європейські уряди до відповідальності
Як повідомляє Укрінформ, відповідну заяву у вівторок перед початком відеоконференції Ради міністрів ЄС із європейських справ зробив представник Німецького головування ЄС, міністр у справах Європи МЗС Німеччини Міхаель Рот.
Повний текст його відеозвернення оприлюднений на мультимедійному порталі ЄС.
Німецький урядовець нагадав, що COVID-19 та економічні та соціальні наслідки пов’язаної з пандемією кризи залишаються головними у порядку денному Євросоюзу.
Щойно головування ЄС досягло попередньої політичної згоди з Європарламентом щодо історичного пакету відновлення у 750 мільярдів євро та щодо Багаторічної фінансової перспективи (MFF) ємністю більше трильйона євро.
«Ми маємо забезпечити, що ці фонди були що швидше спрямовані тим, хто їх потребує. Наші громадяни у всіх країнах-членах розраховують на нашу підтримку. Не може бути жодних виправдань для подальших зволікань. Тож, закликаю всіх в ЄС бути на рівні власної відповідальності. Зараз час не для вето, але для швидких дій у дусі солідарності. Наші люди заплатять дуже високу ціну за блокаду», - наголосив Рот.
Він зауважив, що головування Європейської Ради буде продовжувати працювати дуже напружено, щоб подолати політичні перешкоди, що залишаються, і має на меті завершити ці переговори що швидше.
Він зауважив, що сьогодні у відбудеться Рада міністрів із європейських справ у форматі відеоконференції, які обговорять питання дотримання верховенства права.
Саме обумовленість дотриманням верховенства права в країнах ЄС для отримання європейської допомоги в рамках інструменту ЄС з відновлення викликало заперечення з боку офіційних представників урядів Польщі і Угорщини.
Як повідомляв Укрінформ, вчора постійні представники країн ЄС на рівні послів затвердили умови розподілу коштів бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки та фонду відновлення після COVID-19, при цьому, принцип дотримання верховенства права при розподілі коштів був підтриманий більшістю країн ЄС. Дві країни висловили застереження щодо застосування одного з елементів фінансового пакету, але при цьому не заперечували загальні домовленості щодо розподілу коштів ЄС.
Напередодні міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро заявив, що Польща має накласти вето на бюджет ЄС на 2021-2027 роки. Про готовність до такого кроку заявив і речник угорського уряду Золтан Ковач.
Європейські інституції протягом тривалого часу висловлюють критику на адресу Угорщини та Польщі за порушення принципів верховенства права, зокрема у питаннях незалежності судової гілки влади у Польщі, дотримання свободи слова та інших громадянських свобод, а також розподілу владних повноважень в Угорщині.