У Євросоюзі затвердили механізм розподілу бюджету

Посли країн ЄС затвердили розпорядження щодо умов розподілу коштів бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки та фонду відновлення після COVID-19.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Речник Німецького головування в ЄС Себастіан Фішер підтвердив у Твіттері, що принцип верховенства права при розподілі коштів підтримано більшістю країн.

Він також зазначив, що дві країни виступили проти одного елемента пакета, але проти не загальних домовленостей щодо розподілу коштів ЄС.

“Дві країни ЄС висловили застереження, що вони виступають проти першого елемента загального пакета, але не проти суті багаторічних фінансових рамок ЄС”, - заявив Фішер.

Як повідомлялося, посли Польщі та Угорщини на засіданні виступили проти прив’язки засад верховенства права до розподілу європейських коштів.

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Міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро заявив, що Польща має накласти вето на бюджет ЄС на 2021-2027 роки. Про готовність до такого самого кроку заявив і речник угорського уряду Золтан Ковач.

Європейські інституції критикують Угорщину та Польщу за порушення принципів верховенства права, зокрема у питаннях незалежності судової гілки влади.