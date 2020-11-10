У Європі знайшли політичний компроміс щодо довгострокового бюджету

Переговірники Німецького головування ЄС і європейські депутати дійшли компромісного політичного рішення щодо структури багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки, яке може отримати підтримку усього Європарламенту.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської Ради.

«Угода була досягнута за результатом інтенсивних консультацій з Європарламентом та Єврокомісією, які тривали з кінця серпня. Документ доповнює широкий фінансовий пакет у 1 824,3 млрд євро, який був ухвалений в результаті переговорів із лідерами ЄС у липні, й складається з наступної багаторічної фінансової перспективи (MFF) – 1 074,3 млрд євро та 750 млрд євро тимчасового інструменту відновлення «Наступне покоління ЄС», в цінах 2018 року», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, політичний фінансовий пакет, погоджений з Європарламентом, передбачає цільове посилення окремих програм ЄС, включаючи Horizon Europe (дослідження), EU4Health (охорона здоров’я) та Erasmus+ (освіта) за рахунок додаткових 15 млрд євро.

Пакет вбирає також низку регуляторних заходів, які включають більш гнучкий порядок реагування ЄС на непередбачені потреби, ширше залучення бюджетних органів до контролю за витратами в рамках інструменту «Наступне покоління ЄС», більш амбітні програми із моніторингу та збереження біологічного розмаїття, у боротьбі з кліматичними змінами та у забезпеченні гендерної рівності.

Досягнуте компромісне рішення буде представлене країнам-членам ЄС для оцінки та погодження, відповідно до визначених цілей щодо забезпечення стабільності європейського бюджету.

Як повідомлялося, 21 липня після чотириденного переговорного марафону лідери країн ЄС погодили пакет відновлення європейської економіки після кризи коронавірусу. Цей пакет складався із багаторічного бюджету ЄС (MFF) на 2021-2027 роки ємністю 1,074 трильйона євро, та фонду відновлення «Наступне покоління ЄС» у 750 млрд євро, які Єврокомісія має запозичити на міжнародному ринку капіталів.

23 липня під час слухань в Європарламенті депутати піддали представлений проект бюджету жорсткій критиці внаслідок скорочення фінансування ключових програм ЄС у сферах охорони здоров’я, освіти, реалізації цілей «Зеленої угоди» та цифрової трансформації. Відтоді тривав переговорний процес за участю Європарламенту, Європейської ради та Єврокомісії із пошуку компромісного рішення.