Лідери ЄС ухвалили довгостроковий бюджет та фонд відновлення після пандемії

Лідери ЄС дійшли згоди щодо нового довгострокового бюджету ЄС в обсязі 1, 074 трильйона євро та 750 мільярдів євро для Фонду відновлення «Наступне покоління ЄС» (390 мільярдів в грантах, 360 мільярдів в кредитах).

Про це у вівторок під час ранкової пресконференції розповіли президент Європейської Ради Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Бюджетні пропозиції, що ухвалені Європейською Радою, мають бути затверджені Європарламентом.

«Європа виявила солідарність та продемонструвала здатність до дій. Це наше спільне досягнення. Європа є сильною і єдиною», - зазначив з цього приводу президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Він зауважив, що переговори були важкими у дуже важкі часи для всіх європейців, та наголосив, що згода, яка була досягнута лідерами ЄС щодо бюджетних пропозицій, відповідає інтересам всіх громадян Європи і є тим, чого вони потребують просто зараз. Весь пакет – для людей, для робітників, для їх родин, для їх робочих місць, для їх здоров’я та добробуту.

«Я вважаю, що ця угода буде оцінюватися як вирішальний момент на усьому шляху Європи. Але вона також дозволить нам йти у майбутнє. Де факто, це перший раз в європейській історії, коли наш бюджет буде чітко пов’язаний із нашими кліматичними цілями. Перший раз, коли повага до верховенства права буде прямо пов’язана із бюджетними витратами. Перший раз, коли ми спільно посилюємо наші економіки для протидії кризі» – наголосив Шарль Мішель.

У свою чергу, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Єврокомісія лише наприкінці квітня отримала мандат Європейської Ради для розробки пакету відновлення і сьогодні, усього за два місяці, «Наступне покоління ЄС» отримало підтримку Європейської Ради. За її словами, це абсолютний рекорд в європейській історії для опрацювання нового бюджетного інструменту.

Вона наголосила, що загальний бюджетний пакет, який буде спрямований на відновлення європейської економіки, перевищує суму у 1,8 трильйона євро, або більше 5 відсотків від ВНП всіх 27 країн ЄС.

«Європа має мужність та уяву, щоб думати за великим рахунком. Ми повністю розуміємо, що це історичний момент для Європи. Ми зараз перебуваємо в одній з найтяжчих криз у сфері економіки і здоров’я, але, тим не менше, Європа змогла зустріти цю кризу у найбільш ефективний спосіб. Це відобразилося у європейському бюджеті, яких пов’яже солідарність із відповідальністю. Солідарність – тому що всі 27 країн підтримали фонд «Наступне покоління ЄС», і відповідальність – тому що цей фонд не лише відкриває шлях виходу з кризи, але він є основою для розвитку сучасної та стійкої Європи», - наголосила президент Єврокомісії.

Вона окремо наголосила, що програма відновлення буде «зеленою». Новий бюджет буде спрямований на реалізацію цілей «Зеленої угоди», на побудову цифрової економіки, стимулюватиме національні реформи в країнах-членах.

Водночас, Урсула фон дер Ляєн відзначила, що досягнутий компроміс містить «важкі моменти».

«У пошуку компромісу лідери зробили далекосяжні уточнення до нового пакету Багаторічної фінансової перспективи (MFF) та «Наступного покоління ЄС», наприклад, у системі здоров’я, міграції, у зовнішніх діях та інвестиціях. Вони не прийняли Інструмент підтримки ліквідності. Це гідно жалю, оскільки зменшує інноваційну складову бюджету, навіть за умови, що більше 50 відсотків усього бюджету будуть підтримувати сучасні політичні напрямки».

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Вона зауважила, що після сьогоднішньої домовленості Європа має великий шанс вийти сильнішою з цієї кризи, але велика робота все ще попереду.

«Сьогодні ми здійснили історичний крок, яким ми всі будемо пишатися. Інший важливий крок ми все ще маємо зробити, перш за все, працювати зараз з Європейським Парламентом, щоб затвердити цю угоду. У нас багато роботи попереду, але ми зробили цей перший крок до відновлення», - підсумувала Урсула фон дер Ляєн.