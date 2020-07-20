Меркель заявила про можливість компромісу на саміті ЄС

Канцлер ФРН Ангела Меркель висловила певний оптимізм щодо можливості досягнення позитивного результату на фінансовому саміті ЄС.

Про це Меркель заявила в понеділок у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Минулої ночі після довгих переговорів ми створили рамки для можливої ​​угоди. Цей прогрес дає надію, що сьогодні може бути досягнуто згоди або що у будь-якому разі домовленість можлива… Я сподіваюся, що ми все-таки зможемо подолати розбіжності, які залишилися, хоча це буде непросто», - заявила канцлер ФРН

За словами Меркель, яка два дні поспіль висловлювала серйозні сумніви у можливості компромісу на саміті ЄС, учасникам удалося домовитися про значну частину грантів на відновлення економіки в умовах коронакризи.

Меркель нагадала, що від самого початку було зрозуміло - переговори були «неймовірно жорсткими». Але, додала вона, виняткові ситуації вимагають надзвичайних зусиль.

Як повідомлялося, лідери Євросоюзу обговорюють бюджет ЄС на 2021-2027 роки та план антикризового відновлення економіки NextGenerationEU в розмірі 750 млрд євро, який є здебільшого ініціативою Німеччини та Франції.

Спочатку передбачалося, що 500 млрд євро мають бути виплачені як гранти, і ще 250 млрд становитимуть кредити. Після тривалих суперечок перший показник було скорочено до 390 млрд.