Меркель заявила про можливість компромісу на саміті ЄС

Меркель заявила про можливість компромісу на саміті ЄС

Укрінформ
Канцлер ФРН Ангела Меркель висловила певний оптимізм щодо можливості досягнення позитивного результату на фінансовому саміті ЄС.

Про це Меркель заявила в понеділок у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Минулої ночі після довгих переговорів ми створили рамки для можливої ​​угоди. Цей прогрес дає надію, що сьогодні може бути досягнуто згоди або що у будь-якому разі домовленість можлива… Я сподіваюся, що ми все-таки зможемо подолати розбіжності, які залишилися, хоча це буде непросто», - заявила канцлер ФРН

За словами Меркель, яка два дні поспіль висловлювала серйозні сумніви у можливості компромісу на саміті ЄС, учасникам удалося домовитися про значну частину грантів на відновлення економіки в умовах коронакризи.

Меркель нагадала, що від самого початку було зрозуміло - переговори були «неймовірно жорсткими». Але, додала вона, виняткові ситуації вимагають надзвичайних зусиль.

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Як повідомлялося, лідери Євросоюзу обговорюють бюджет ЄС на 2021-2027 роки та план антикризового відновлення економіки NextGenerationEU в розмірі 750 млрд євро, який є здебільшого ініціативою Німеччини та Франції.

Спочатку передбачалося, що 500 млрд євро мають бути виплачені як гранти, і ще 250 млрд становитимуть кредити. Після тривалих суперечок перший показник було скорочено до 390 млрд.

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