Польща очікує від ЄС нових пропозицій щодо спільного бюджету

Польща очікує від ЄС нових пропозицій щодо спільного бюджету

Укрінформ
Варшава чекає від ЄС на нові пропозиції у справі спільного бюджету після того як напередодні Польща та Угорщина виступили проти прив’язки верховенства права до розподілу європейських коштів.

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, передає Укрінформ з посиланням на Польське радіо.

Він зазначив, що голосування послів країн ЄС в понеділок у Брюсселі у питанні спільного бюджету “було чітким сигналом, що Польща та Угорщина не можуть погодитися на творення правових норм в довільному порядку, що суперечить договору про ЄС”.

За його словами, зараз Варшава і Будапешт очікують на нові пропозиції, які відповідатимуть європейському законодавству: не виходитимуть поза компетенції ЄС і відповідатимуть липневим рішенням Ради Євросоюзу у питаннях бюджету.

Польща й Угорщина хочуть, щоб питання прив’язки верховенства права до бюджету ЄС було обговорено під час відеосаміту Спільноти 19 листопада. Цю пропозицію обох країн підтримали Словаччина та Словенія.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок посли країн ЄС у Брюсселі затвердили розпорядження щодо умов розподілу коштів в бюджеті ЄС на 2021-2027 роки і в "ковідному" фонді. Усі країни ЄС, крім Польщі та Угорщини, погодилися зі спільною пропозицією Німецького головування в ЄС і Європарламенту, що розподіл європейських коштів має залежати від дотримання країнами принципів верховенства права.

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Європейські інституції в останні роки активно критикують Польщу та Угорщину за порушення принципів верховенства права, зокрема за втручання у незалежність судової гілки влади. У цьому контексті Єврокомісія ініціювала проти Польщі кілька дисциплінарних процедур.

Якщо до грудня не буде знайдено компромісу, то ЄС не матиме прийнятого бюджету на наступний рік.

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