Робота із закордонними українцями буде серед пріоритетів МЗС у наступному році - Кулеба

Міністерство закордонних справ України визначило серед пріоритетів на наступний рік посилення роботи з українською діаспорою.

Про це очільник відомства Дмитро Кулеба розповів активу української громади та журналістам в Українській спілці в Анкарі, повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Одне з величезних завдань на наступний рік - це робота із закордонними українцями. Плануємо внести зміни як у саму систему співпраці, так і в нормативну базу. Будемо займатися українськими школами за кордоном. Маємо намір розробити грантову програму, щось на кшталт Українського культурного фонду, куди закордонні українці можуть подавати свої проєкти, і незалежні експерти будуть їх оцінювати й підтримувати», - сказав міністр.

За його словами, важливі та помітні проєкти мають отримувати повне фінансування та бути мотивацію для інших громад.

Водночас однією з тем, які отримають посилену увагу в наступному році, буде українська освіта за кордоном. «Потрібно систематизувати суботні, недільні школи, щоб все це завести у зрозумілі, вигідні для всіх рамки. У планах наступного року провести глобальну конференцію суботніх шкіл, скоріш за все онлайн. Для знайомства, наведення мостів, вивчення найкращих практик, спільних проєктів», - сказав Кулеба.

Текст оригіналу Зустріч Дмитра Кулеби з громадою в Анкарі / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

Під час зустрічі голова Української спілки в Анкарі Юлія Білецька представила наукові, освітні, культурні проєкти, які останнім часом були реалізовані в Туреччині загалом та Анкарі зокрема.

Один з наймасштабніших - книга-дослідження «Суспільство, держава та політика: динаміка процесів та трансформація ідентичностей», співавтором якої є Білецька. Під час роботи над виданням група турецьких учених та експертів провела «польові дослідження» в Україні.

Директорка суботньої школи, що діє при Українські спілці в Анкарі, Валентина Хорунжа розповіла про діяльність школи в умовах пандемії, підготовку навчальних та методичних матеріалів, особливості викладання української мови для представників діаспори.

Як зазначається, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 2 грудня перебуває з робочим візитом у Турецькій Республіці для участі у засіданні Північноатлантичної ради НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств.