Видатки на освіту в наступному році зростуть на 30 мільярдів – Шмигаль

У проєкті державного бюджету на 2021 рік на освіту закладено на 30 млрд грн більше, ніж у поточному році, що дасть змогу підвищити зарплати освітянам на майже 26%.

Про це на засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент Укрінформу.

“Стосовно освіти теж бачимо зростання (передбачених проєктом держбюджету видатків - ред.) в наступному році фактично на 30 млрд грн. Це дозволить підвищити зарплати освітянам близько як на 26% . Крім того, продовжиться програма підтримки Нової української школи, і в наступному році буде збудовано і відремонтовано фактично 300 закладів освіти”, - сказав Шмигаль.

Читайте також: МОН розробило нові рекомендації для забезпечення якості освіти у школах

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт держбюджету на 2021 р. до другого читання та направив його до Верховної Ради.

Фото: КМУ