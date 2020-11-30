МОН розробило нові рекомендації для забезпечення якості освіти у школах

Міністерство освіти і науки спільно з Державною службою якості освіти розробили методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОН.

"Методичні рекомендації орієнтовані на допомогу школам у внутрішньому забезпеченні якісної освіти. Згідно з документом, система забезпечення якісної освіти у школі повинна мати не лише зовнішні стимули (ЗНО, інституційний аудит, атестація та сертифікація педагогічних працівників тощо), а й внутрішні інструменти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що процеси навчання та управління школою можуть якісно вдосконалюватися самою школою. Для цього необхідно мати: стратегію забезпечення якості освіти; необхідні ресурси для організації навчання, інклюзивне освітнє середовище; прозору систему оцінювання учнів, педагогічних працівників і директора; механізми забезпечення академічної доброчесності; сучасну інформаційну систему управління школою.

Також важливо розвивати партнерство учнів і вчителів, забезпечувати рівність і протидіяти булінгу (цькуванню), допомагати учням реалізувати індивідуальну освітню траєкторію, створювати для вчителів умови для професійного зростання.

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Як повідомляється, завдяки розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти та регулярного самооцінювання школа зможе: підвищувати якість освітніх послуг і забезпечувати довіру до результатів навчання; отримувати постійний зворотний зв'язок від учасників освітнього процесу щодо якості освіти, вчасно реагувати на ризики; постійно вдосконалювати освітнє середовище, систему оцінювання учнів, педагогічну діяльність, управлінські процеси; забезпечити прозорість діяльності школи і готовність до змін в інтересах учасників освітнього процесу.

Державна служба якості освіти України може надавати школам більш детальні рекомендації щодо формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Як повідомлялося, в МОН триває громадське обговорення проєкту нової редакції положення про спеціальну школу.