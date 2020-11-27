Міносвіти підтримує публічний діалог про цифрову інклюзію

Міністерство освіти і науки розробило проєкт порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з ООП у закладах та установах освіти.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Артур Селецький під час пресконференції «Цифрова інклюзія: роль технологій у соціальній інтеграції людей з розладами спектра аутизму і порушеннями мовлення» в Укрінформі.

Головною темою заходу стала презентація ініціативи щодо об’єднання зусиль на національному рівні широкого кола учасників.

«Завдяки сучасним технологіям сьогодні існує багато способів, як можна допомогти здобувачам освіти з особливими освітніми потребами (ООП) адаптуватися до викликів та проблем, пов’язаних з їхнім станом: спілкуватися, навчатися, розвивати таланти та повноцінно жити. МОН вже розроблено проєкт порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з ООП у закладах та установах освіти, а також проєкт наказу, яким передбачено включення до типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з ООП (зокрема осіб з розладами аутичного спектра), призначених для забезпечення альтернативної та додаткової комунікації», – зазначив Селецький.

На пресконференції йшлося також про роль цифрових технологій у проєктах соціального партнерства бізнесу, експертної спільноти, державних інституцій, громадських організацій для підтримки ментального здоров’я протягом всього життя.

«Підтримка не тільки дітей, але й дорослих із порушенням спектра аутизму, є дуже важливою. Діти з такими розладами мають доступ до освіти до 18 років, а що ж далі? Питання соціального підприємництва є досить актуальним у цьому напрямі, бо найкращий спосіб захисту таких людей та забезпечення їхньої інтеграції в суспільство – через залучення на виробництво», – наголосив Сергій Ніжинський, радник віцепрем’єра з питань міжурядової комісії Україна-Китай.

Крім того, учасники заходу обговорили такі питання як створення єдиного шаблону електронних вебресурсів для людей з ООП та його подальше впровадження; роль університетів у становленні інклюзивного навчання у вищій освіті, зокрема залучення студентів до соціального супроводу та формування недискримінаційного суспільства; дистанційні послуги у сфері освіти та основні інструменти інклюзивного навчання.

Як повідомлялося, в МОН триває громадське обговорення проєкту нової редакції положення про спеціальну школу.