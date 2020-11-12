В Україні розроблять нову освітню програму для 5-9 класів

Міністерство освіти і науки розробить типову освітню програму для 5-9 класів на основі нового Державного стандарту базової середньої освіти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОН.

"Проєкти типової освітньої програми будуть розроблені для 2-х циклів: 5-6 класів (адаптаційний цикл базової середньої освіти) та 7-9 класів (цикл базового предметного навчання базової середньої освіти). Навчання за цією програмою п'ятикласники розпочнуть у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що типова освітня програма складатиметься з варіантів типових навчальних планів та каталогів модельних навчальних програм. Вони враховуватимуть різні підходи: як предметне викладання, так і інтеграцію в межах однієї освітньої галузі чи міжгалузеву.

Наказ про створення та порядок роботи відповідної робочої групи опубліковано на сайті МОН.

У МОН додали, що координацію робочої групи забезпечує Український інститут розвитку освіти (УІРО). До її складу також входять представники МОН, Національної академії педагогічних наук, Українського центру оцінювання якості освіти, Державної служби якості освіти, Інституту модернізації змісту освіти, Команди підтримки реформ при МОН, проєкту SURGe та педагогічної спільноти.

До 23 листопада робоча група має подати підготовлені проєкти типової освітньої програми директорату шкільної освіти МОН. Після проведення громадського обговорення проєктів та доопрацювання, типову освітню програму буде затверджено та оприлюднено на сайті МОН.

Після затвердження типової освітньої програми зацікавлених розробників модельних навчальних програм буде залучено до роботи над ними. Модельні навчальні програми пройдуть експертизу та будуть затверджені навесні 2021 року. Вони стануть базою для створення підручників та інших навчальних матеріалів.