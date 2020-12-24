Ветування оборонного бюджету США не вплине на допомогу Україні – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що вето Президента США Дональда Трампа на оборонний бюджет жодним чином не має відношення до допомоги Україні, яка в ньому передбачена.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це очільник МЗС сказав у ефірі телеканалу "Україна 24".

"Жодного стосунку вето Трампа до допомоги Україні не має, бюджет заветований абсолютно з інших причин. Я даю вам стовідсоткові гарантії, що після того, як вето буде подолане або ситуація буде вирішена якимось іншим чином, сума підтримки України залишиться. Більше того, я переконаний, що наступного року загальна підтримка Сполученими Штатами України не просто збережеться, а ще посилиться. І ми будемо над цим наполегливо працювати", - підкреслив Кулеба.

Міністр також підтвердив, що оборонний бюджет США передбачає військову підтримку Україні в розмірі $250 млн.

"Але стверджувати, що Трамп наклав вето на закон, який включає підтримку України - це створює хибне враження в людей", - зазначив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, Президент США Дональд Трамп застосував право вето до законопроєкту про асигнування на національну оборону.

Законопроєкт NDAA-2021 отримав більше двох третин голосів у кожній палаті Конгресу. Це означає, що законодавці здатні здолати вето президента. Вони вже заявили про готовність зібратися на екстрену сесію між Різдвом і Новим роком, аби знову проголосувати за оборонний бюджет-2021. Імовірно, голосування в Палаті представників відбудеться 28 грудня, у Сенаті - 29 грудня.

Проєкт закону NDAA-2021 передбачає виділення Україні $250 млн оборонної допомоги, в тому числі $75 млн - на системи летального озброєння.

Крім того, документ містить розширені санкції проти російського проєкту газопроводу Nord Stream 2, а також компаній та підрядників, які долучатимуться до його будівництва, сертифікації та страхування. Передбачається перелік заходів для запобігання агресії РФ та санкції проти Туреччини за закупівлю російських систем ППО С-400.