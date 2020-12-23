Трамп заветував оборонний бюджет із санкціями проти Nord Stream 2

Президент США застосував право вето до законопроєкту про асигнування на національну оборону, який містить, зокрема санкції проти газопроводу Nord Stream 2.

Про це повідомляє АР.

«Президент Дональд Трамп у середу заветував закон із річним бюджетом на оборону»,- зазначається в повідомленні.

Рішення Трампа було очікуваним, оскільки він неодноразово заявляв про намір заблокувати цей законопроєкт. Чинний глава Білого дому, зокрема, домагався включення в нього дозволу засуджувати соціальні мережі за редагування або видалення дописів користувачів. Він також виступав проти перейменування військових баз, названих на честь героїв-конфедератів.

Глава Білого дому мусив прийняти рішення щодо оборонного бюджету в відведений термін, який завершувався в середу, 23 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт NDAA-2021 отримав більше двох третин голосів у кожній палаті Конгресу. Це означає, що законодавці здатні здолати вето президента. Вони вже заявили про готовність зібратися на екстрену сесію між Різдвом і Новим роком, аби знову проголосувати за оборонний бюджет-2021. Імовірно, голосування в Палаті представників відбудеться 28 грудня, у Сенаті - 29 грудня.

Нагадаємо, проєкт закону NDAA-2021 передбачає виділення Україні $250 млн оборонної допомоги, в тому числі $75 млн на системи летального озброєння.

Крім того, документ містить розширені санкції проти російського проєкту газопроводу Nord Stream 2, а також компаній та підрядників, які долучатимуться до його будівництва, сертифікації та страхування. Також передбачається перелік заходів для запобігання агресії РФ та санкції проти Туреччини за закупівлю нею російських систем ППО С-400 .

Фото: The White House