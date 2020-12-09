Конгрес США ухвалив проєкт оборонного бюджету з $250 мільйонами для України

Конгрес США ухвалив проєкт оборонного бюджету з $250 мільйонами для України

Укрінформ
Палата представників США ухвалила переважною більшістю узгоджений проєкт Закону про асигнування на національну оборону США-2021, який передбачає санкції проти Nord Stream-2 та допомогу Україні у сфері безпеки.

Документ підтримали 335 конгресменів, проти висловилися 78 законодавців, передає власний кореспондент Укрінформу.

Проєкт закону з оборонним бюджетом США вже був прийнятий в окремих версіях Палатою представників та Сенатом, а також зведений до єдиного документа, який мають повторно затвердити обидві палати американського Конгресу.

В рамках оборонного бюджету Україні погоджено надання 250 мільйонів доларів військової допомоги, що надається в рамках ініціативи сприяння у сфері безпеки та піде на підтримку і допомогу нашим збройним силам.

Читайте також: Штати ввели нові санкції проти Північної Кореї через вивезення вугілля

Схвалений проєкт оборонного бюджету-2021 загальним обсягом понад 740 мільярдів доларів передбачає виділення на базові потреби Пентагону 635,5 мільярда доларів. Ще 26,6 мільярда спрямують на реалізацію програм в області національної безпеки по лінії міністерства енергетики. На проведення операцій за кордоном піде 69 мільярдів доларів.

Проєкт закону далі має пройти голосування в Сенаті.

Читайте також: Кремль усе ще намагається воскресити Північний потік-2

Тим часом президент Трамп вже пообіцяв застосувати вето до цього документа через те, що він не передбачає скасування розділу 230 Закону про етику у сфері комунікацій. Цей розділ гарантує захист технологічним компаніям від судових позовів за розміщення, видалення або зміну користувацького контенту.

З огляду на це, під час голосування в вівторок Палата представників набрала необхідну кількість голосів для подолання можливого вето президента. Це змусило багатьох республіканців обирати між лояльністю до Трампа та виділенням коштів на потреби оборони США.

Читайте також: Тепер офіційно: Байден висунув Ллойда Остіна на посаду глави Пентагону

Як повідомляв Укрінформ, проєкт оборонного бюджету США на 2021 рік передбачає виділення Україні $250 млн допомоги у сфері безпеки й оборони. Крім того, документ прописує цілий комплекс заходів щодо відповіді на виклики безпеки з боку РФ, у тому числі санкції проти Nord Stream-2 та інші стримувальні заходи.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-