Конгрес США ухвалив проєкт оборонного бюджету з $250 мільйонами для України

Палата представників США ухвалила переважною більшістю узгоджений проєкт Закону про асигнування на національну оборону США-2021, який передбачає санкції проти Nord Stream-2 та допомогу Україні у сфері безпеки.

Документ підтримали 335 конгресменів, проти висловилися 78 законодавців, передає власний кореспондент Укрінформу.

Проєкт закону з оборонним бюджетом США вже був прийнятий в окремих версіях Палатою представників та Сенатом, а також зведений до єдиного документа, який мають повторно затвердити обидві палати американського Конгресу.

В рамках оборонного бюджету Україні погоджено надання 250 мільйонів доларів військової допомоги, що надається в рамках ініціативи сприяння у сфері безпеки та піде на підтримку і допомогу нашим збройним силам.

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Схвалений проєкт оборонного бюджету-2021 загальним обсягом понад 740 мільярдів доларів передбачає виділення на базові потреби Пентагону 635,5 мільярда доларів. Ще 26,6 мільярда спрямують на реалізацію програм в області національної безпеки по лінії міністерства енергетики. На проведення операцій за кордоном піде 69 мільярдів доларів.

Проєкт закону далі має пройти голосування в Сенаті.

Тим часом президент Трамп вже пообіцяв застосувати вето до цього документа через те, що він не передбачає скасування розділу 230 Закону про етику у сфері комунікацій. Цей розділ гарантує захист технологічним компаніям від судових позовів за розміщення, видалення або зміну користувацького контенту.

З огляду на це, під час голосування в вівторок Палата представників набрала необхідну кількість голосів для подолання можливого вето президента. Це змусило багатьох республіканців обирати між лояльністю до Трампа та виділенням коштів на потреби оборони США.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт оборонного бюджету США на 2021 рік передбачає виділення Україні $250 млн допомоги у сфері безпеки й оборони. Крім того, документ прописує цілий комплекс заходів щодо відповіді на виклики безпеки з боку РФ, у тому числі санкції проти Nord Stream-2 та інші стримувальні заходи.