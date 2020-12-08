Штати ввели нові санкції проти Північної Кореї через вивезення вугілля

Штати ввели нові санкції проти Північної Кореї через вивезення вугілля

Укрінформ
Мінфін США оголосив про введення нових санкцій проти чотирьох північнокорейських суден, пов’язаних із транспортуванням вугілля з КНДР до Китаю в обхід запроваджених раніше обмежень Ради Безпеки ООН.

Про це йдеться в заяві американського Мінфіну, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Порушення, пов’язані з транспортуванням та вивезенням вугілля з КНДР всупереч резолюції Ради Безпеки ООН 2371 та вказують на те, що суб'єкти господарювання в Китаї продовжували займатися діяльністю, забороненою РБ ООН», - йдеться в заяві.

У цьому зв’язку в Міністерстві фінансів США нагадали, що офіційний Пекін має виконувати резолюції Радбезу ООН, в тому числі шляхом застосування заходів проти компаній, приватних осіб та суден, які здійснюють торгівлю, заборонену ООН.

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Як повідомлялося, Північна Корея неодноразово намагалася обходити міжнародні санкції з метою збереження доходів для режиму в Пхеньяні, а також фінансування ракетно-ядерних програм.

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