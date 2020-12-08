Штати ввели нові санкції проти Північної Кореї через вивезення вугілля

Мінфін США оголосив про введення нових санкцій проти чотирьох північнокорейських суден, пов’язаних із транспортуванням вугілля з КНДР до Китаю в обхід запроваджених раніше обмежень Ради Безпеки ООН.

Про це йдеться в заяві американського Мінфіну, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Порушення, пов’язані з транспортуванням та вивезенням вугілля з КНДР всупереч резолюції Ради Безпеки ООН 2371 та вказують на те, що суб'єкти господарювання в Китаї продовжували займатися діяльністю, забороненою РБ ООН», - йдеться в заяві.

У цьому зв’язку в Міністерстві фінансів США нагадали, що офіційний Пекін має виконувати резолюції Радбезу ООН, в тому числі шляхом застосування заходів проти компаній, приватних осіб та суден, які здійснюють торгівлю, заборонену ООН.

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Як повідомлялося, Північна Корея неодноразово намагалася обходити міжнародні санкції з метою збереження доходів для режиму в Пхеньяні, а також фінансування ракетно-ядерних програм.