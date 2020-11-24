США запровадили санкції проти трьох російських компаній

Уряд США додав три російські компанії до списку санкцій за порушення закону про нерозповсюдження зброї масового ураження.

Про це такі дані містяться у Державному реєстрі США, передає Укрінформ.

Зокрема, обмеження введені проти компанії «Авиазапчасть», ТОВ «Elecon» та «Nilco Group», відомої також під назвами «Nil Fam Khazar Company» та «Santers Holding». Американські санкції стосуються також усіх правонаступників, підрозділів та дочірніх підприємств цих компаній.

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При цьому уточнюється, що обмежувальні заходи були застосовані ще 6 листопада відповідно до одного з розділів Закону про нерозповсюдження в Ірані, Північній Кореї та Сирії.

До списку санкцій внесені також дві китайські компанії.

Нагадаємо, Закон про нерозповсюдження в Ірані, Північній Кореї та Сирії уповноважує США вводити санкції проти іноземних осіб, приватних структур та урядів, які займаються розповсюдженням зброї.

Раніше, на підставі цього закону обмеження США були запроваджені проти «Рособороннекспорту» та кількох інших російських оборонних структур.

Повний перелік санкцій, які США запроваджувала проти Росії дивіться за посиланням.