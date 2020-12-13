Трамп заявив, що заветує оборонний бюджет з допомогою Україні та санкціями проти Nord Stream 2

Президент США Дональд Трамп висловив намір накласти вето на оборонний бюджет, схвалений минулого тижня Конгресом.

Як передає Укрінформ, про це Трамп написав на своїй сторінці у Твіттері.

«Більше всіх від нашого оборонного бюджету виграє Китай! Я накладу вето!» - написав президент США.

Нагадаємо також, що Дональд Трамп вимагав включити в оборонний бюджет норму про скасування захисту технологічних компаній від судових позовів за розміщення, видалення або модерування користувацького контенту.

Разом із тим, в рамках оборонного бюджету США на 2021 рік Україні погоджено надання 250 мільйонів доларів військової допомоги, що надається в рамках ініціативи сприяння у сфері безпеки та піде на підтримку і допомогу нашим збройним силам. Крім того, там закладені нові санкції, проти російських газопроводів Nord Stream 2 та «Турецький потік».

Варто зазначити, що вето президента США може бути подолане шляхом повторного голосування – підтримати законопроєкт мають дві третини обох палат – Сенату та Конгресу.

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Як передавав Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада цього року. Найбільшу кількість голосів вибірників набрав демократ Джо Байден. Чинний глава Білого дому Дональд Трамп продовжує заперечувати свою поразку і поширює безпідставні обвинувачення, що демократи «вкрали» його перемогу.

Фото: Фото: The White House